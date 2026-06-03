San Carlos quiere darle continuidad a su planilla

Al repasar el mercado de fichajes, destaca un equipo por la cantidad de renovaciones. Se trata de San Carlos, que apuesta por la continuidad de su planilla.

Los Toros del Norte terminaron en la séptima posición del Clausura y fueron penúltimos en la tabla acumulada. Sin embargo, su semestre no fue malo, ya que lograron mantenerse en zona de clasificación entre la segunda y la undécima fecha.

Bajo el mando de Walter Centeno, el equipo mostró cosas interesantes y “Paté” tendrá muchas de las piezas con las que contó durante el certamen anterior para afrontar el Apertura 2026.

Son 11 los futbolistas que renovaron con los norteños.

El veterano Jean Carlo Agüero, Abraham Carmona, Kenneth Cerdas y Roberto Córdoba continuarán en la institución.

A ellos se unen Gerardo Castillo, Allen Guevara, Kendall Gómez y Christian Martínez.

Mario González, Osvaldo Rojas y Jeikel Venegas completan el grupo, que incluye varios jugadores de peso.

Agüero, Cerdas, Córdoba, Guevara, Martínez, González y Venegas forman parte de la base del equipo y algunos ya suman varias temporadas en el norte del país.

A ellos se unen varios nombres como refuerzos.

Este miércoles, San Carlos dio a conocer la contratación del defensor tico-estadounidense Preston Kilwien.

“El defensor central llega procedente de Miami FC de la USL y también cuenta con experiencia en New York Red Bulls II de la MLS Next Pro y otros clubes del fútbol profesional estadounidense”, indicaron.

Además, el club se hizo con los servicios de Juan Camilo Agualimpia, Daniel Chacón, Jefferson Rivera, Jeffry Valverde y Jason Vega.



