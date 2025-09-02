EN VIVO
San Carlos oficializa la llegada de Bryan Oviedo

Los norteños refuerzan así la zona lateral para el Torneo de Apertura 2025.

Prensa LDA
Por José Fernando Araya |2 de septiembre de 2025, 12:59 PM

San Carlos confirmó el fichaje del lateral Bryan Oviedo como nuevo refuerzo para el Torneo de Apertura 2025.

El exmundialista de Rusia 2018 y Qatar 2022 estampó su firma con los Toros del Norte por un año. 

Oviedo viene de disputar el torneo anterior con Alajuelense y suma una destacada carrera internacional con el FC Copenhague, FC Nordsjælland de Dinamarca, así como el Everton y Sunderland de Inglaterra y Real Salt Lake de la MLS de los Estados Unidos.

Además de formarse y debutar con el Deportivo Saprissa. 

