San Carlos oficializa la llegada de Bryan Oviedo

San Carlos confirmó el fichaje del lateral Bryan Oviedo como nuevo refuerzo para el Torneo de Apertura 2025.

El exmundialista de Rusia 2018 y Qatar 2022 estampó su firma con los Toros del Norte por un año.

Oviedo viene de disputar el torneo anterior con Alajuelense y suma una destacada carrera internacional con el FC Copenhague, FC Nordsjælland de Dinamarca, así como el Everton y Sunderland de Inglaterra y Real Salt Lake de la MLS de los Estados Unidos.

📢 Bienvenido Bryan Oviedo



Lateral costarricense de amplia trayectoria en el fútbol internacional y selección nacional, se une a los Toros para el Apertura 2025 y Clausura 2026.



Un jugador de jerarquía que llega a aportar calidad y liderazgo a nuestro proyecto deportivo. 🐂🔴🔵 pic.twitter.com/7yYrraSF5T — AD San Carlos (@adsancarlos) September 2, 2025

Además de formarse y debutar con el Deportivo Saprissa.