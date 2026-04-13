San Carlos golea a Guadalupe y casi que lo envía a Segunda

San Carlos goleó 4-0 a Guadalupe FC y casi que mandó a los guadalupanos a Segunda División.

La diferencia entre ambos clubes es de nueve puntos en su lucha por el no descenso, pero quedan nueve por jugar y ante el rendimiento mostrado en la temporada, es muy difícil que los capitalinos logren el milagro de quedarse en Primera.

Jorman Aguilar (15' y 51'), Roberto Córdoba (38') y Allen Guevara (84') marcaron para los Toros del Norte.

Con este panorama, el equipo guadalupano compra todos los números para descender y matemáticamente podría perder la categoría el próximo fin de semana ante Pérez Zeledón.

Por su parte, el club dirigido por Paté Centeno se mantiene en lucha por el cuarto puesto de clasificación al ser sexto con 20 puntos, a dos de la Liga que es quinta y a cuatro de Liberia, que es cuarto.