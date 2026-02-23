San Carlos derrota a Herediano y se da el lujo de pensar en la cima, olvidando el descenso

La victoria de San Carlos ante Herediano, en el estadio Carlos Ugalde, por marcador de 1-0, tiene dos implicaciones importantes.

La primera es que los Toros del Norte llegan a 15 unidades, las mismas que Saprissa y una menos que los florenses y Cartaginés. La zona de clasificación del Clausura 2026 está al rojo vivo.

La segunda es que el equipo dirigido por Walter Centeno, mientras pelea por el liderato, se aleja cada vez más del fantasma del descenso, que al inicio del torneo parecía una amenaza real y que hoy preocupa más a Guadalupe y Sporting.

El partido fue redondo para los norteños. La primera parte comenzó lenta y con pocas emociones, pero tras la media hora el ritmo mejoró.

El primer golpe fue obra de Jorman Aguilar, al minuto 34.

Los dirigidos por José Giacone reaccionaron y al 44’ Marcel Hernández cabeceó un centro de Darryl Araya para empatar, pero el tanto fue anulado tras revisión del VAR. Fue la segunda vez en el primer tiempo que una anotación del cubano no subió al marcador.

En la segunda mitad, los locales supieron manejar el trámite, dosificar esfuerzos y contener a un equipo florense que no encontró respuestas.

Al final, San Carlos celebró tres puntos clave, mientras en la acera rojiamarilla observan cómo se acortan las distancias en la cima.

En la próxima jornada, San Carlos volverá a ser local, esta vez ante Cartaginés. Por su parte, Herediano recibirá a Pérez Zeledón.