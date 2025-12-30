San Carlos de Paté Centeno triunfa en fogueo ante Upala

La Asociación Deportiva San Carlos triunfó 1-0 en un amistoso ante Upala, club de la Liga de Ascenso.

El partido de preparación para ambos equipos se realizó este martes en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.



El único gol del partido lo concretó el delantero mexicano Brian Martínez, quien regresó al equipo en este mercado de pases.

"Durante el compromiso, el cuerpo técnico le dio minutos a toda la planilla, aprovechando el fogueo para evaluar variantes y continuar afinando detalles de cara al Torneo de Clausura 2026", informó el equipo.

Los Toros del Norte pelearán por no descender luego de quedar en el último lugar. El equipo que dirige Walter Centeno ocupó la última casilla en el Apertura con un balance de 13 puntos en 18 partidos, tuvo tres triunfos, cuatro empates y 11 derrotas, marcó 15 goles y recibió 31.

Los sancarleños quedaron igualados en puntos con Guadalupe 13 los dos, pero los norteños con peor gol diferencia -16 frente a -15.