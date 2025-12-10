San Carlos de Paté Centeno reporta su primera salida tras quedar en último lugar

San Carlos reportó la tarde de este miércoles la primera salida, luego de que el equipo dirigido por Walter Centeno terminara en último lugar de la fase regular.

El club norteño hizo oficial la salida del volante Andrey Soto.



"Agradecemos a Andrey por su entrega, profesionalismo y compromiso durante su tiempo con los Toros. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como deportivos", comunicaron los Toros del Norte.



Soto sumó 304 minutos en solo seis compromisos, distribuidos en cinco de campeonato nacional y otro en Torneo de Copa.

Para el olvido.

La temporada de San Carlos fue terrible, pues sumaron apenas 13 puntos en 18 partidos.

El cuadro sancarleño tuvo un balance de tres victorias, cuatro empates y 11 derrotas.



De esta manera, San Carlos peleará por no descender el próximo semestre.