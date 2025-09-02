San Carlos confirma la salida de Geiner Segura del banquillo

Luego de la derrota de esta tarde, el técnico Geiner Segura fue cesado de su puesto como entrenador de la Asociación Deportiva San Carlos.

Así lo confirmó Carlos Acosta, gerente del equipo, quien tomó el lugar de Segura en la conferencia de prensa post partido para dar la noticia del cambio en el banquillo.

“Me toca venir a dar la noticia de que Geiner Segura no continuará como técnico de la institución y agradecerle a él por el esfuerzo y es un tema meramente de resultados y a la postre hace que hoy lamentablemente se tome la decisión”, mencionó el directivo.

Acosta confirmó que el único con el que lograron hablar sobre la salida fue con Geiner Segura, por lo que el resto del cuerpo técnico como Mauricio Solís estará en valoración.

​Además, aseveró que en los próximos días se estará anunciando al nuevo técnico.

“Siempre hay que manejar plan A, plan B y C y queríamos que todo nos saliera bien, así que no puedo adelantar nada y en su momento anunciaremos al nuevo técnico. Centeno es una opción, a como están otros, pero no hemos definido nada.

“Luis Marín siempre ha sido opción y por lo menos yo no he hablado con él, pero ya todos sabemos cómo ha sido el paso de él acá”, mencionó.

San Carlos se ubica en la octava posición con apenas ocho puntos en seis fechas.