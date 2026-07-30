San Carlos canceló la deuda, ¿qué falta para que pueda jugar este fin de semana?

La Asociación Deportiva San Carlos anunció que ya canceló la deuda que mantenía con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que no le permitió jugar en la primera fecha del Apertura 2026.

“Informamos a toda la afición sancarleña que la obligación pendiente con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha sido cancelada”, señalaron los norteños.

El equipo además agradeció a los patrocinadores y a los aficionados que colaboraron para poder realizar el pago.

En el calendario, los Toros del Norte están programados para jugar este domingo ante Saprissa, pero el Comité de Licencias debe levantar la suspensión de la licencia antes de que se confirme el partido.