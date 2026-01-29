San Carlos apuesta por la zona de clasificación para no sufrir con el descenso

Antes del inicio del Clausura 2026, Mauricio Wright, técnico de Guadalupe, dijo que iban por la clasificación a la segunda ronda y así olvidarse del descenso. Luego de cinco fechas, en San Carlos se apropiaron de la receta.

Los Toros del Norte son terceros en la clasificación del certamen y en la acumulada le sacan cinco puntos de distancia a los guadalupanos, que son últimos.

El buen inicio le da algo de aire para trabajar al técnico Wálter Centeno. Los norteños han caído ante Alajuelense y Pérez Zeledón, pero suman victorias ante Liberia, Puntarenas y un triunfo muy importante frente a Sporting, otro que pelea por abandonar el sótano.

“Vamos por buen camino, estamos trabajando bien, el equipo está respondiendo, sabemos que hay cosas por retocar”, destacó Paté Centeno tras el juego de este miércoles, que se saldó con el 1-0 ante Liberia.

Para el timonel es importante que sus jugadores han crecido en la propuesta.

“La energía con que está jugando el equipo. En estos cinco partidos los muchachos han jugado bien y han metido mucha energía”, añadió.

Para Centeno, lo más complicado está por venir y lo tiene claro. Sabe que no han logrado nada por el momento.

“Ahora viene lo más difícil: mantenerse. La clave es ser constante, regular y concentrado”, concluyó.

Los Toros del Norte disfrutan de una semana larga y su próximo reto será ante Saprissa el domingo 8 de febrero.