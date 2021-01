Saborío: "Cuando deje de disfrutar esto doy un paso al costado"

Álvaro Saborío es como el buen vino y en cada torneo parece estar más conforme con su fútbol y sobre todo con las redes.

Pese a que no es de revelar muchos detales sobre la clave de su éxito, el delantero, próximo a cumplir 39 años, asegura que vive una etapa de su vida muy importante donde disfruta por completo el fútbol y su familia.

“Ya llegué a una etapa de mi vida donde estoy disfrutando mucho esta carrera. Llego a entrenar con entusiasmo y eso se refleja a la hora de los partidos.

“Por dicha me estoy encontrando a jóvenes con la energía que también me llena a mí en saber que hay mucho talento y me hace querer ser mejor cada vez más”, explicó el delantero luego de anotar los dos tantos con los que los Toros del Norte derrotaron 2-1 al Herediano.

Precisamente, Saborío sigue haciendo historia, pues según datos de Christian Sandoval de Teletica Radio, el goleador ya alcanzó los 146 tantos en la Primera División.

Toda una marca para un futbolista que estuvo 12 años en el fútbol internacional.

De esas 146 anotaciones, 44 las ha conseguido con San Carlos, mientras que el Herediano pasó a ser la segunda víctima favorita del artillero con 12 goles anotados, detrás de Carmelita, equipo al que le marcó 17.

“Yo disfruto, pero tenemos que disfrutar compitiendo, exigiéndome y eso es lo que me caracteriza. No puedo decir que disfruto lo que hago si no corro y no me esfuerzo. Quiero que ellos (los jugadores jóvenes) vean que llevo 20 años en esta carrera”, mencionó en zona mixta el delantero.

Saborío afirma que pensará en el retiro solo cuando deje de disfrutar lo que hace, pues asegura que ahora vive el día a día ya que sabe que le quedan pocos semestres.

“Mi meta es entrenar, dedicarme al fútbol y tengo otras cosas que me llenan el día a día y ahora me mentalizo en disfrutar el momento, disfrutar a mi familia y al fútbol, sé que ya no me quedan muchos semestres en esto y trato de disfrutarlo.

“Cuando deje de disfrutar esto, voy a dar un paso al costado”, añadió.

Pero, ¿qué pasaría si es tomado en cuenta para una Selección Nacional?

“Si me llaman voy, claro… Yo me siento bien físicamente, gracias a Dios descubrí otros deportes que me ayudan a mantenerme bien, como el crossfit, el mismo descanso y hasta jugar con mis hijos, ayudan a que yo llegue bien a los partidos”, sentenció.

Saborío es junto a futbolistas como Christian Bolaños, Bryan Ruiz y Michael Barrantes parte de una generación de futbolistas que marcaron una época en el fútbol nacional y hoy siguen siendo pilares en sus respectivos clubes.