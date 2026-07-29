Portero salvadoreño Mario González finiquita su contrato con San Carlos

El portero salvadoreño Mario González dio por finalizado su contrato con el equipo de la Asociación Deportiva San Carlos.

La salida se dio por mutuo acuerdo, según informó el propio club en un comunicado.

“La Asociación Deportiva San Carlos informa que, de mutuo acuerdo, el guardameta Mario González ha finalizado su relación contractual con nuestra institución.

“Agradecemos a Mario su profesionalismo, compromiso y entrega durante el tiempo que defendió los colores de Los Toros. Le deseamos el mayor de los éxitos, tanto en lo personal como en lo profesional, en los proyectos que emprenda en el futuro”, indicó el club.

González disputó el pasado Torneo de Clausura 2026 con los norteños, donde sumó 16 compromisos disputados, recibió 21 goles y tuvo seis vallas invictas para 1.140 minutos.

De momento, se espera para conocer el próximo destino del guardameta.

La salida del salvadoreño se da justo cuando el futuro de los sancarleños se ha vuelto incierto, pues mantienen una deuda económica con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que les impide competir en el arranque del Torneo de Apertura 2026.



