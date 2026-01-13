Pérez Zeledón y San Carlos inauguran el Clausura 2026

El inicio de un campeonato es una hoja en blanco donde cada equipo escribe su historia. Eso sí, para lograrlo es importante mirar al pasado y entender que no todos los clubes arrancan con las mismas necesidades.

Un claro ejemplo de esto es el primer partido del Clausura 2026, que enfrenta a Pérez Zeledón y a San Carlos.

Mientras el semestre anterior vio a los Guerreros del Sur coquetear con la zona de clasificación —terminaron sextos, pese a pasar cinco fechas entre los cuatro mejores—, los Toros del Norte finalizaron en el último lugar.

En Pérez Zeledón apostaron por las contrataciones para darle al entrenador Luis Orozco más opciones de piezas en cancha.

Entre las nueve incorporaciones hay tres extranjeros: Máximo Ezequiel Pereira (argentino), Luis Loroña (mexicano) y Joshua Canales (hondureño). También se integraron nombres conocidos como Barlon Sequeira, Miguel Ajú y Mauricio Núñez.

Para los sancarleños, lo importante es empezar a puntuar para abandonar el sótano, que comparten con Guadalupe.

Los norteños llegan con nueve jugadores nuevos. Brian Martínez (mexicano), Jorman Aguilar (panameño) y Mario González (salvadoreño) son los refuerzos internacionales.

Los ticos son Jordy Evans, Jeikel Venegas y Pablo Fonseca.

El grupo se completa con Dylan Masís, Kenneth Cerdas y Christopher Solano.

Este es el panorama de los dos equipos que pondrán a moverse el balón en el Clausura 2026.