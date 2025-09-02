Pérez Zeledón da un salto importante con triunfo ante San Carlos

Pérez Zeledón confirmó su buen momento al triunfar 0-1 ante San Carlos en el estadio Carlos Ugalde.

Este partido debió jugarse la noche de este lunes, pero la niebla lo impidió. Se reprogramó para este martes a las 3 p. m.

Un solitario gol de Joaquín Aguirre (54’) inclinó la balanza en el partido.

Con estos tres puntos, los Guerreros del Sur son terceros con 10 puntos, mismos que Saprissa y Alajuelense, pero con mejor gol diferencia (+4, frente a +3 y +2, respectivamente).