Pérez Zeledón comienza fuerte el torneo con una clara victoria ante San Carlos

Pérez Zeledón se aprovechó de un débil San Carlos para arrancar el Torneo de Clausura 2026 con el pie derecho al vencer 3-1.

El primer partido del certamen fue un buen abrebocas para el certamen y bien podría reflejar lo que será el resto del torneo y ya dejar uno que otro equipo comprometido.

Aun así, el primer gol del certamen fue obra de los Toros del Norte.

El encargado fue el experimentado Jeikel Venegas, quien aprovechó un tremendo contragolpe de los norteños, comandado por Allen Guevara, para definir con un ligero desvío para el 0-1 y primer gol del certamen al minuto 14.

Pese al tempranero gol, la alegría duró poco para los sancarleños, pues Pérez Zeledón igualó dos minutos después por intermedio del argentino Máximo Pereira para el 1-1, en una jugada que tuvo que ser revisada por el VAR.

Pereira volvería a hacerse sentir en las redes al minuto 30 tras volver a aprovecharse de una mala marca en el fuera de juego, más una pésima salida del joven portero sancarleño Vega para anotar sin problema el segundo gol y remontar el marcador para el 2-1.

Ya en la complementaria, una jugada rápida de Manuel Morán por la izquierda le permitió a Jefferson Rivera cerrar la pinza para el 3-1 definitivo.

Por si fuera poco, los norteños sufrieron la expulsión de Jonathan McDonald al 62’ tras un rodillazo en la espalda sobre William Fernández, que primero fue sancionado con tarjeta amarilla, pero tras revisión del videoarbitraje, se cambió a una roja directa.

Pese a estar iniciando el torneo, San Carlos ya está en problemas, pues podría ceder terreno en la lucha por el no descenso, pues el pasado campeonato terminó en el último lugar igualado con Guadalupe FC, equipo que podría sacarle ventaja en apenas la primera fecha.



