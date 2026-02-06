Paté Centeno visita La Cueva: "La defensa que hemos empleado es que no concedamos tiros de esquina"

Este domingo a las 3 p. m., Walter Paté Centeno y San Carlos visitarán La Cueva. Será el reencuentro entre Paté y Hernán Medford, hoy nuevo estratega morado.

Centeno compartió este viernes con la prensa y afirmó que en esto del fútbol no hay muchos secretos.

"Ellos saben cómo pienso yo, Hernán sabe cómo pienso yo y yo sé cómo piensa Hernán, sé quién es Saprissa, aquí no hay secretos, este país es así, todos nos conocemos. Otra cosa es cuando ya comience a rodar el balón, los jugadores son los que tienen sensaciones buenas o malas. Todos sabemos cómo jugamos, lo difícil del fútbol es cómo se controla y se gana", comentó Centeno.

Sobre las acciones a balón parado que caracterizan el ataque morado entre Mariano Torres y Kendall Waston.

"Defendiéndonos, no dejar que la pelota salga a tiro de esquina, sabemos de la fortaleza, todos los equipos en Costa Rica han sufrido en balón parado en ese estadio. Ese marco tiene algo ahí, no sé qué hay enterrado, pero sí tiene algo enterrado que la bola siempre busca la red. La defensa que hemos empleado es que no hagamos tiros de esquina y lo demás todo mundo sabe cómo es", añadió.

Los norteños son terceros con nueve puntos, mientras que los morados marchan sextos con seis unidades.

De tal manera y en este panorama, Paté y Medford se volverán a topar en La Cueva.