Paté Centeno: "En las maduras todos dirigimos, he aprendido mucho"

El técnico de San Carlos, Walter Centeno, analizó la derrota 1-0 ante la Liga en el Morera Soto.

Estas fueron las declaraciones más importantes de Paté Centeno en conferencia:

Análisis: Fue un buen esfuerzo de los muchachos, no nos alcanzó, ganó la Liga y tengo poco que decir. El plan viene desde la cabeza de nosotros. Es un equipo y estamos trabajando todos desde la misma línea, el plan funcionó más allá del marcador. Ustedes saben qué pasa luego del minuto 90, es el factor suerte o no sé y es felicitar a Alajuelense.

La idea de Paté en San Carlos: Yo estoy contento, en la institución me han dado la confianza, tuvimos un torneo de Apertura complicado.

Trabajo en San Carlos: Tengo tres, cuatro meses. Aprendimos algo todos, hablamos con la dirigencia, hicimos un plan estratégico, teníamos que reforzar el equipo y ese ingrediente más a la receta es lo que ustedes han visto, hay un trabajo de tres meses. Lo estamos viendo en esta nueva etapa, en tres días puede ser que el fútbol le devuelva algo al fútbol. Hay que seguir adelante.﻿

Estilo de juego: No, ustedes me conocen muy bien. Yo no quiero ahondar mucho en eso, siempre es la misma pregunta. Los jugadores son los que dictan y optan cuál es el mejor estilo. Uno depende del convencimiento de los jugadores, sin ellos no hay estilo.

Madurez: Hay un libro negro que dice que hay que aprender a vivir en abundancia y en escases y a mí me ha tocado, a nivel de carácter y de todo. En un equipo grande hay un 70% de ser campeón y en un club pequeño que me tocó Santos, Guadalupe y ahí es donde se forja un entrenador, en las maduras todos dirigimos, he aprendido mucho. Sepa que estoy muy feliz a los lugares que he ido, me ha hecho crecer como entrenador para un futuro, he ganado y he perdido, el balance es positivo. No es fácil jugar en La parte de abajo, es muy difícil.

Se parece San Carlos al Arsenal en jugadas a balón parado: Está viendo fútbol internacional.

Incentivar al voto la próxima semana: Yo lo que voy a decir de política, porque no sé nada, me declaro nulo. En 1990 donde todo mundo salía a votar y era una fiesta, me quedo con eso.

