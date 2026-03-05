Paté Centeno avisa a la Liga: "Siempre digo que salimos a ganarle a todos, no veo colores"

El técnico de San Carlos, Walter Centeno, envió un claro mensaje sobre el partido ante la Liga, que será este sábado a las 8 p. m.

"Nosotros cada partido que jugamos es el más importante, ahora el sábado es el más importante, por dicha estamos jugando grandes cosas y estamos agradecidos. Ahora vamos a jugar contra el campeón, siempre hay que tener un respeto por los equipos grandes, tenemos un rival sumamente difícil porque ellos tienen otro reto a media semana", dijo Centeno.

Al ser consultado sobre la posibilidad de enfrentar al entrenador Óscar Ramírez, Centeno indicó: "Yo enfrento a cualquiera, siempre les digo que salimos a ganarle a todos, no veo colores".



Por otra parte, el estratega de los Toros del Norte analizó el empate sin goles ante Puntarenas FC en el Lito Pérez.

Centeno afirmó que "quiero felicitar a mis jugadores porque aquí es difícil jugar, es como jugar al tenis, de aquí para allá, estoy contento por ellos".

Además, sobre los jóvenes, "el equipo se ha fortalecido, tenemos algunas bajas y hemos recurrido a la segunda guardia y lo han hecho bien, que lo aprovechen, es parte del crecimiento de San Carlos no solo en la tabla sino a nivel de solidaridad".

