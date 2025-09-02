Perez Zeledon
Observe lo que impidió el juego entre San Carlos y Pérez Zeledón
Así estaban las condiciones climáticas en el estadio Carlos Ugalde.
El partido entre San Carlos y Pérez Zeledón no se pudo disputar la noche de este lunes por la niebla.
El juego estaba pactado para las 7 p. m. en el estadio Carlos Ugalde, sin embargo las condiciones climáticas lo impidieron.
Los árbitros, por reglamento, dieron una hora para ver si había mejoría, pero a las 8 p. m. salió el cuarteto arbitral, encabezado por Marianela Araya y consideró que era imposible disputar el encuentro.
El partido se realizará este martes a las 3 p. m.