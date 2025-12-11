Más salidas en San Carlos: Ya van cinco jugadores

San Carlos tuvo un miércoles movido, primero anunció la salida de Andrey Mora y luego comunicó cuatro jugadores más que no continuarán en el plantel.



Se trata de los futbolistas Daniel Díaz, Alexandre Lezcano y Nextaly Rodríguez, quienes finalizaron su vínculo con el club por mutuo acuerdo.



Por su parte, Rachid Chirino concluyó su período de préstamo y regresará al Saprissa, club dueño de su ficha



“Agradecemos a cada uno por su entrega y profesionalismo”, informó el club.



Para el olvido.



La temporada de San Carlos fue terrible, pues sumaron apenas 13 puntos en 18 partidos.



El cuadro sancarleño tuvo un balance de tres victorias, cuatro empates y 11 derrotas.



De esta manera, San Carlos peleará por no descender el próximo semestre.

