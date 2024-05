Luis Marín: "No tenemos la mentalidad de solo participar"

Todo está listo para que San Carlos reciba este jueves al Saprissa por el primer juego de la semifinal de ida del Clausura 2024.

En el papel, con tres títulos seguidos y el liderato en la bolsa, el cuadro morado parte como el principal favorito, no solo de la serie, sino de toda la fase final.

Sin embargo, el técnico norteño Luis Antonio Marín asegura que llegará a competir y no se quedará en aquello de simplemente llenar un cupo.

“Empezamos de cero todos, si bien es cierto la curva de rendimiento nuestra no ha sido la óptima los últimos cinco partidos más que todo en resultado no tanto en volumen de juego, pero esto es algo nuevo. Obviamente por historia, por cerrar de líder, por el tricampeonato el favorito será Saprissa, pero nosotros les puedo asegurar que vamos a competir, competir muy bien y nuestra misión es competir, no tenemos la mentalidad solo de llegar a participar”, explicó el estratega en el Media Day.