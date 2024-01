Luis Marín lanza una queja a la Unafut

“Estamos molestos. No entiendo a la Unafut, terminamos el partido el jueves a las 9 p. m. y nos programan un partido con cinco o seis horas de viaje el sábado, es decir, no entiendo, donde está la equidad deportiva, pudiendo acomodar otros partidos a diferentes horas y nos programan un partido con una recuperación mínima y con un viaje de muchas horas… pero bueno, está dentro del reglamento, tenemos que aceptarlo y no queda más que hacerle frente”, expresó Marín con descontento.