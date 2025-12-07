Los cachorros de la Liga también saben ganar

El técnico Óscar Ramírez decidió guardarse algunos leones para el último partido de la fase regular, pues no tenía absolutamente nada que perder y mucho por ganar.

Con un promedio de edad cercano a los 21 años, los leoncitos de la Liga tuvieron carácter y consiguieron una contundente victoria de 0-2 ante el colero San Carlos.

El plan le salió a la perfección al Machillo, pues la Liga se mostró sólida y compitiendo ante un urgido equipo sancarleño, que simplemente no ve una en el campeonato.

Pero los goles tardaron en llegar. El primer tanto lo consiguió Deylan Aguilar con un potente remate que dejó descolocado a Alexander Lezcano para el 0-1 al 55’.

El gol lo celebró a más no poder, pues era su primer tanto en la máxima categoría.

Con sangre nueva, la Liga encontró el motor para controlar el partido y el segundo tanto cayó tras un error de Lezcano al soltar un remate fácil que cazó el jovencito Ethan Barley para poner el 0-2 definitivo al 76’.

Barley, de apenas 16 años, debutaba en Primera División y se graduó con honores ya besando las redes norteñas.

La victoria le permite a los rojinegros llegar a 40 puntos como líder absoluto del certamen; mientras que a San Carlos lo coloca último con 13 puntos, mismos que Guadalupe FC, pero con mayor diferencia de goles.

Esa lucha por el sótano estará que arde en la próxima campaña.

La Liga ahora se centra en las semifinales del certamen donde deberá responder en la hora buena, pues entrará en la fase decisiva donde tiene que demostrar que es un sólido líder para dejarse su añorado título 31.

Lo cierto es que más allá de lo que suceda en la fase final, al menos la Liga puede dormir tranquila en que tiene varias figuras que pintan para un futuro prometedor.







