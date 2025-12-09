Jugador sancarleño terminó el torneo con fuerte sanción

Una fuerte sanción de cuatro partidos recibió el jugador sancarleño Keiner Córdoba tras su expulsión ante Alajuelense en el cierre de la fase regular del Torneo de Apertura 2025.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer las sanciones de la última jornada del campeonato, dejando al norteño como el más afectado.

Las sanciones completas son:

Sporting FC

Sancionar al club con una multa de ₡105,000.00 de conformidad con el artículo 73 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que se da invasión de aficionados de manera individual o masiva, sin alterar el desarrollo normal del partido.

Sancionar al club con una multa de ₡200,000.00 de conformidad con el artículo 57 inciso 2) al ser la primera vez en la temporada que el equipo no hace uso de los audios oficiales entregados por UNAFUT antes, durante y/o posterior a los encuentros con respecto a la no violencia, racismo y otros que a su momento el Consejo Director determine, así como los himnos y audios oficiales durante el protocolo de inicio de los partidos, premiaciones y otros actos protocolarios.

Guadalupe FC

Sancionar al jugador John Jairo Ruiz Barrantes con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de apertura.

Asociación Deportiva San Carlos

Sancionar al jugador Keiner Andrés Córdoba Roa con cuatro partidos de suspensión y una multa de ₡350,000.00 colones de conformidad con el artículo 37 inciso 3) al ser la segunda vez en la temporada que es responsable de conducta violenta hacia un adversario, esta vez sin estar en disputa el balón.



