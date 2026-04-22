Jonathan McDonald y un posible adiós con expulsión

Pese a que había anunciado su retiro hace un año de San Carlos, Jonathan McDonald volvió para vestir los colores de los norteños por los torneos de Apertura 2025 y Clausura 2026.

Pero este martes ante Cartaginés el delantero fue expulsado luego de que brincara por una pelota y golpeara con su mano al defensor brumoso Randall Cordero en apenas siete minutos de juego y tras revisión del VAR.

Su rostro de tristeza no era para menos, pues apenas era su segundo partido como titular con los norteños en el certamen. La primera vez fue en la primera fecha ante Pérez Zeledón (derrota 1-3) y en el que también salió expulsado al minuto 60.

Injusto o no, lo cierto es que el atacante se perderá así la última fecha del campeonato, justo en medio del final de su contrato, y que hasta el técnico Wálter Centeno adelantó que el de este martes pudo ser su retiro de la Primera División.

“Creo que más allá del jugador de fútbol, más allá de los errores que uno comete en la cancha, después nos pasan factura. Pero sí quiero rescatar a la persona, porque detrás de un jugador hay una persona, y a un jugador como ‘Mac’ no le podemos hacer esas cosas, no podemos estar siempre cobrándole el pasado”, explicó el estratega de los Toros del Norte.

Para Centeno la expulsión es un poco injusta, pues no hubo intención de golpear al rival y más bien se le cobran acciones del pasado.

“Él ha sido muchas veces bien expulsado, pero en otras yo creo que no ameritaba. ¿Por qué? Porque si usted salta con los codos abiertos y el rival pega, no es roja. Pero resulta que aquí cobran todo mi hermano, entonces no es justo, no es justo que le hagan eso”, expresó.

Incluso, el Paté adelantó que esta pudo ser la despedida de McDonald del fútbol profesional.

“Me imagino que con todo esto, él va a tomar la decisión de irse del fútbol porque es doloroso. Y detrás de él hay una familia, y no lo podemos liquidar así tan drásticamente.

“Y yo creo que Mac le ha dado tanto al fútbol de Costa Rica; la gente no puede padecer de amnesia de todo lo que le ha dado. Y no es justo que le haya pasado esto. Porque me imagino que, como él lo dijo, desde la primera fecha perdió y luego le tocó hoy, imagínese cómo puede estar”, explicó.

Jonathan McDonald tiene 38 años y suma su expulsión número 11 en su carrera, donde militó en Herediano, Alajuelense y San Carlos.



