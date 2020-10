Jeaustin Campos: 'Estamos en reconstrucción tras la cuarentena'

Con muy poco tiempo de trabajo, Jeaustin Campos y la Asociación Deportiva San Carlos siguen en la lucha por la clasificación a las semifinales y este miércoles enfrentarán a Limón FC en un juego vital.

Según Campos, el cuadro norteño se encuentra en plena “reconstrucción” tras guardar una cuarentena obligatoria luego de presentar 13 casos positivos por COVID-19 dentro del plantel.

“Vamos poco a poco. El partido a partido nos va a llevar a esas opciones de clasificación, de momento nos toca Limón FC y queremos puntuar de tres, vamos a jugar ante un equipo muy bien anímicamente y nosotros estamos en fase reconstrucción tras la pandemia”, indicó Campos en declaraciones previas al juego.

Lea también Limón FC Luis Fernando Fallas: "Nosotros estamos jugando finales" Los de la Tromba del Caribe buscarán su cuarta victoria al hilo este miércoles cuando reciban a San Carlos en juego de reposición por la jornada 8.

Para este partido, el club no podrá contar con Julio Cruz por lesión, mientras que el panameño Jorman Aguilar sigue en duda.

“Nosotros gracias a Dios solo con Julio no lo hemos podido recuperar y esperar que los muchachos tengan cada vez más ese ritmo de competencia.

“Hemos perdido muchos puntos en el camino sobre todo en casa y ahora queda recuperarlos afuera y tenemos ante Limón FC una oportunidad para hacerlo”, mencionó el técnico.

Ofensiva, la tarea pendiente.

Campos fue muy enfático en que la falta de trabajo ha limitado bastante la generación de juego.

De ahí que los Toros del Norte solo sumen cinco goles en ocho partidos disputados del Apertura 2020, eso sí, los norteños son de los equipos que mayor inactividad han tenido, luego de suspensiones por pandemia, cambios en el banquillo y cuarentena obligatoria.

“No ha sido fácil, se nos ha imposibilitado el hecho de tener tiempo para la construcción de juego, aunque hemos hecho sesiones específicas para tener más claridad en ofensiva, no solo por tener cuatro delanteros somos más ofensivos o por jugar con línea de tres, estamos tratando de tener más herramientas para poder encontrar las situaciones en ofensiva”, explicó.

Ante la consulta del porqué aún no encuentra un once en su equipo, el estratega fue enfático en su respuesta al aducir que “en ningún lado donde he estado no he encontrado un 11. En todos los equipos hay 22 jugadores más los jóvenes, sería muy mezquino pensar en un 11 ideal, creo que eso es desde hace mucho, no lo digo yo, en el mundo es así. No veo acá mucha diferencia entre titulares y suplentes, prácticamente hay dos por puesto”.

Limón FC recibirá a San Carlos este miércoles a partir de las 3 p. m. en un partido de reposición por la fecha 8.