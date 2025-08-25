Herediano viene desde atrás para salvar su honor en San Carlos

Herediano mostró carácter para salvar un partido que se complicó y al final terminó empatando 2-2 en su visita a San Carlos.

Los norteños tuvieron una brillante primera mitad y golpearon en dos ocasiones al Team, aunque pudieron ser muchas más.

El primer tanto fue obra de Nextaly Rodríguez, quien en menos de dos minutos de juego sorprendió con un remate cruzado para batir el marco de Anthony Walker para el 1-0.

A partir de ahí, los Toros del Norte se envalentonaron y generaron al menos tres acciones para poner un segundo o hasta un tercer tanto a sus cuentas.

No fue hasta un mal despeje de Walker en una salida que le permitió a José David Sánchez barrerse para marcar el 2-0 en apenas 22 minutos. Herediano ni reaccionaba.

Pero suponemos que al mediotiempo vino la llamada de atención por parte de Hernán Medford a sus dirigidos, pues casi de inmediato los rojiamarillos volvieron al juego.

Medford sacó a Elías Aguilar, Axel Amador y Joshua Navarro, para dar paso a Jurguens Montenegro, Brian Rubio y Emerson Bravo, quienes pusieron a caminar al equipo.

Con ellos vino el gol del descuento obra de Luis Ronaldo Araya al 50’, en una acción de mucha garra por parte de Marcel Hernández, quien se aprovechó de un pésimo despeje de Roberto Córdoba.

El cubano ha comenzado bien el torneo, y sin duda, es la principal figura del Herediano en lo que va del Apertura 2025.

El propio Marcel consiguió el gol del empate al minuto 63’ con un gran cabezazo luego de un centro por la izquierda de Luis Ronaldo Araya para el 2-2. La dupla volvió a brillar justo a tiempo para el Team.

Herediano incluso lo pudo ganar, pues, demostró más ganas sobre el cierre, mientras que el lamento sancarleño fue más que evidente, pues dejaron ir una primera parte brillante donde pudieron sacar una ventaja mucho más amplia.

Incluso, San Carlos lo pudo ganar sobre el cierre, pero el árbitro Keylor Herrera pitó una falta sobre Walker cuando justo anotaba el cuadro norteño, invalidando el tanto del triunfo.

Herediano sube al tercer lugar momentáneo con ocho puntos, a tres del líder Liberia; mientras que San Carlos se queda en el sétimo lugar con apenas cinco unidades.