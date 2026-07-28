¿Habrá partido entre Saprissa y San Carlos? Esto dice Carlos Acosta

El gerente deportivo de San Carlos, Carlos Acosta, conversó con el periodista Adrián Méndez, de Teletica Deportes Radio, sobre el presente del club en medio de una deuda con la CCSS que le impidió debutar en el Torneo de Apertura y que a raíz de eso

—¿Cómo vive el presente del equipo en medio de que no pudieron debutar por la deuda con la CCSS?



Todo esto se ha creado un ambiente de optimismo, por supuesto, independientemente de lo negativo que ha estado alrededor de este tema. Nosotros hemos seguido enfocados en seguir trabajando, tanto así que el equipo se ha mantenido entrenando con regularidad, al no haber partido la semana anterior, si se dio libre el fin de semana.

También porque todos estábamos, como quien dice, predispuestos al juego y al no darse, se presentó esto. Sin embargo, hoy por hoy, para todos, la afición principalmente, que nos siguen y que están al pendiente, es de que hemos hecho un llamado fuerte a todos, llámese aficionados, llámese a empresas locales, a todo el comercio, para que se siga uniendo a la campaña que tenemos, indistintamente, ya sea socios, ya sea por el tema de bonos o de una simple contribución, todo es bienvenido, para así lograr nuestro objetivo. Pero claro que ya la Junta Directiva, por dicha, tiene un panorama más claro sobre cómo se está gestionando esto, y según lo que me han indicado a mí, es de que todo va a estar para hacer el partido el próximo domingo y presentarnos a Ricardo Saprissa como siempre lo hemos hecho.

—Aquí es un tema de dinero, del monto que se hablaba, por lo menos para este pago con la CCSS, de más de ₡60 millones: ¿Ya el dinero está o qué es lo que hace falta?

Yo no puedo decirte que el dinero está, o algo así, porque no soy yo quien lleva el tema de la recolección o algo por el estilo, esto es meramente por parte de la Junta, que lo han manejado ellos, en donde sí nos hemos mantenido como quien dice, haciendo un grupo de trabajo, enfocándonos principalmente, en la parte logística y en la parte deportiva, y ellos más que todo en este sentido de la parte administrativa. S﻿í sé que está adelantado, lo que me dicen es de que vamos a estar allá, entonces yo pensaría que entre mañana, por la tarde, Dios primero, ya ojalá hubiera tenido el pago. Es lo que yo puedo externar, no tengo la veracidad completa, pero sí, por lo menos para el aficionado, el sentir es de que estamos haciendo lo humanamente posible para estar nuevamente en competencia.

—En el tema específico también de lo económico, San Carlos podría solventar lo del pago de la CCSS, tener la licencia y poder competir, pero económicamente para subsistir en el resto del semestre, ¿Cómo están las finanzas del equipo?



Para nadie es un secreto, que hemos venido acarreando algunas situaciones; sin embargo, hay diversas actividades que ya se están manejando, hay un plan contencioso por parte de Junta Directiva que se está echando a dar, nosotros entre todos hemos fijado, hemos tenido buena respuesta de la gente, que es fundamental, el tema de socios ha venido o ha empezado a crecer.



Hoy por hoy también el equipo es del pueblo, es de todos, no tiene que verse nada más como título personal de una sola persona, quien esté en un cargo de presidente o algo por el estilo, o una Junta Directiva más bien recae en el pueblo, que al final de cuentas por ser una asociación, como lo dije anteriormente, tiene que salir en defensa del equipo. Ahora, hay varias actividades, está el tema de la maratónica, está el tema de inclusive una subasta, está el tema de varias actividades con lo de los bonos, con lo del plan de socios y todo, que a la postre yo sé que una vez ya, empezando la competencia, ya podemos amarrar también un par de patrocinios que han estado en el aire, que están prácticamente a la espera de que esto comience.



—Paralelamente, mientras se resuelve esto administrativo, ¿Cómo está el equipo en lo deportivo﻿? ¿Es cierto que hubo alguna huelga, que no entrenaron algunos días?

Mira, eso es totalmente falso, el tema de huelga, no sé de dónde sale la fuente, pero bueno, respeto completamente.



Los únicos días que no se entrenaron fueron el sábado y el domingo, porque en teoría iba a ser el partido el día domingo, íbamos a ser locales, más al no darse, decidimos no entrenar, el equipo y los jugadores quieren jugar, y en ese momento no se creó como quien dice, idóneo, para que pudieran entrenar, la cabeza estaba en otro lado, principalmente pensando en el juego, entonces decidimos dar libres sábado y domingo, después de eso, ayer entrenamos, hoy entrenamos, y así hemos estado todos los días. Lo más fácil es decir, no, todo el mundo cree que ya tiramos la toalla o algo por el estilo, pero en esto no, aquí somos profesionales, y ellos principalmente, yo sé que quieren presentar su mejor versión ante un rival que es digno y que sobre todo siempre es fuerte en casa.

—¿Qué dice Walter Centeno de todo esto?

Está con nosotros completamente, es la cabeza del grupo en la parte de lo que son jugadores, cuerpo técnico y todo, por supuesto que no le gusta perder en fuera por un tema administrativo, pero independientemente de esto, es la situación que hoy tenemos, que es nuestra realidad, por supuesto, y que dentro de todo estamos haciendo todo para revertirlo.

—La salida de Luis Carlos también, aunque la última vez usted nos había dicho que él todavía se mantenía como presidente del equipo hasta cierto tiempo, ¿Cómo se ha solventado eso? ¿Qué va a pasar también con el tema de la presidencia de San Carlos?

Hasta el momento no hemos fijado todavía lo de la asamblea extraordinaria, que es una asamblea extraordinaria para ya fijar los nuevos miembros o todo lo que esté ahí pendiente.



De momento, Luis Carlos sigue siendo nuestro presidente, él es nuestro representante legal, todavía le queda vigente un año, independientemente de que él haya presentado la renuncia y todo, sé que llegará el momento en lo cual nos vamos a sentar a enfocarnos principalmente en lo que viene, pero de entrada es poner al día lo que corresponda para que el equipo vuelva a la competencia.