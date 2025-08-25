Geiner Segura habla sobre los rumores que lo colocan fuera de San Carlos

El técnico de San Carlos, Geiner Segura, habló tras el empate 2-2 ante Herediano y además habló sobre los rumores que lo ubican fuera del cuadro norteño.

“El San Carlos del primer tiempo es el que quiero ver, en el segundo tiempo bajamos. Herediano hizo cambios importantes, no salimos contentos con el empate, pero se vieron cosas buenas”, expresó el estratega norteño.

Segura también se refirió a la reducción de equipos en la Primera División: “Bajar a diez equipos el campeonato no lo hace más competitivo,﻿ le estamos haciendo mucho daño a nuestro fútbol, ocupamos que los jóvenes jueguen fútbol ﻿y con menos clubes es más difícil”.

El entrenador habló sobre lo inestable que resulta el banquillo en el fútbol costarricense, esto tras una serie de especulaciones que aseguran que Luis Marín podría tomar su lugar en los próximos días.

“Hoy estamos en una carrera de relevos para los técnicos. Ya no es distancia ni tiempo, ya no hay tanta paciencia para planificación de clubes, es más emocional que el trabajo a largo o mediano plazo. A veces da resultados, yo tengo mi opinión, pero como le digo he estado en clubes donde me han dejado trabajar y he visto técnicos pasar y pasar, pero acá no hay planificación clara en lo que quiere una institución, muchos clubes le apuestan por su inmediatez. Lo importante para nosotros es estar capacitándose, creo que Costa Rica tiene grandes técnicos”.

Finalmente, el timonel reconoció la fragilidad de su puesto en el día a día: “Pero como les digo yo salgo de esta conferencia y puede ser que reciba un mensaje de WhatsApp o hable con el gerente, eso ya lo he vivido, pero uno como técnico tiene que vivir el día a día apasionado y nos hemos acostumbrado a este sistema”.