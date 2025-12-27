Fallece emblemático exfutbolista de San Carlos

La Asociación Deportiva San Carlos comunicó el fallecimiento del exfutbolista Ronald Vega Rojas, quien fue uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del equipo.

Según comunicó San Carlos, Vega disputó con Los Toros del Norte 201 partidos oficiales y marcó 49 goles.

“Nacido en la provincia de Puntarenas, pero sancarleño por convicción y por amor, supo ganarse el cariño, respeto y admiración de toda la afición con su compromiso, carácter y sentido de pertenencia.

“Su legado trasciende los números y permanece vivo en cada recuerdo, en cada rincón del estadio y en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de verlo vestir nuestros colores”, destacó el club.

Además de vestir los colores sancarleños, también militó Puntarenas y Osa en Primera División y los clubes de segunda división como Municipal Quepos y Damas de Quepos.



