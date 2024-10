En San Carlos pegan el grito al cielo: "El VAR no ha sido equitativo con nosotros"

El 4-4 entre San Carlos y Cartaginés en el estadio Fello Meza fue un partido loco, tuvo mucha polémica con las expulsiones del portero Danny Carvajal y el técnico Luis Marín. Además, de que un penal se cobró tres veces por supuesto adelantamiento de Carvajal.

Esos aspectos hicieron que Harold Wallace, asistente técnico norteño, brindara estos comentarios sobre el VAR:

Análisis: Claramente, tenemos un poquito de frustración. Mientras tuvimos 11 en la cancha fuimos superiores, luego con la expulsión de Danny Carvajal y todo lo que sucedió nos sentimos muy perjudicados con las decisiones que tomaron. Entiendo lo del VAR, pero el VAR no ha sido equitativo para nosotros, no solo en este partido, pero seguimos trabajando.

Danny Carvajal: No es de echarle la culpa a nadie, la inteligencia emocional debemos trabajarla todos. Hay que ser respetuosos, pero el equipo perdió esa parte y caímos en frustración y errores.

Inteligencia emocional: Cuando usted siente que hay una injusticia es difícil superar eso. Todo lo que sucedió desestabilizó un poco al grupo. Acá el más experimentado puede perder la cabeza. Soy respetuoso con el VAR, pero vuelvo y lo digo, ha sido muy injusto con nosotros. No sé lo que se interpreta, con nosotros van y todo lo revisan.

VAR: El VAR es nuevo y hay cosas a las que uno se tiene que ir acostumbrando en aceptar e ir asimilando, pero que sea parejo. A veces hay manos que se pitan y otras que no, que sea más claro la interpretación. Nosotros nos hemos sentido perjudicados. No he visto las jugadas, espero que sean acertadas, pero nos sentimos un poquito frustrado por el partido de hoy y juegos anteriores. Somos respetuosos con las decisiones del VAR que para eso vino.