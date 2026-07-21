El mensaje desde San Carlos: "Estamos haciendo todo lo posible para arrancar el torneo el domingo"

Orlando Zamora, vicepresidente de San Carlos, conversó con Teletica Deportes Radio, sobre el presente del equipo y su deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social que buscan subsanar para iniciar el Torneo de Apertura.



Este es un extracto de la entrevista que sostuvo el periodista Adrián García, de Teletica Deportes Radio, con Zamora.

—¿Cómo está la deuda que se tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social?





No es un asunto que nos tenga fuera de enfoque en el sentido de que estamos trabajando para solucionar el problema. Nosotros tenemos tiempo hasta el jueves para pagar esa deuda. Hemos venido trabajando hace días con la misma gente de la presidencia de la Caja, viendo si llegamos a un arreglo y en eso hemos estado. Estamos haciendo todo lo posible para poder arrancar el torneo el domingo con todas las de leyes.



—¿Sí ve que la situación se pueda subsanar por lo menos para llegar a algún arreglo y poder arrancar sin problema?





En eso estamos. Ha sido un poco difícil porque es bastante plata. La idea es poder ver solucionado esto, ya sea con un arreglo o hemos estado ahí tocando puertas por varios lados para ver si juntamos un poco de dinero.



—¿Cuánto afectó la salida de Luis Carlos Chacón, quien era presidente?





Luis Carlos Chacón ha estado aquí aproximadamente ocho años con la asociación. Los últimos tres o cuatro años ha estado como presidente, anteriormente siempre ha estado ligado como gerente. Con todo el conocimiento y el apoyo que él tenía en sus empresas, pesa muchísimo la salida porque él era una de las personas que sostenía el pago incluso de muchas cosas, incluyendo la Caja.



Y al irse, al salir, nos deja acéfalos obviamente con estos pagos. Entonces creo que sí, es muy importante la salida de Luis Carlos. Como le digo, él sostenía muchísimas cosas del equipo.



Nosotros obviamente, con los patrocinios que tenemos, hacemos un 75% o tal vez un poquito más de los pagos, pero siempre ha habido un momento en que él se encarga de cubrir con sus empresas, los que nos ha apoyado siempre.





—Don Orlando, en algún momento se dijo que incluso los jugadores estaban en algún tipo de huelga, ¿Esa situación ya se solventó?





Mira, sí, vamos a ver. Esto es una empresa, es una asociación, es una empresa en la cual hay que sacar avante y hemos venido pagándoles. Conforme entran los dineros se les cancela, que eso es una prioridad. Y también se les ha hablado a ellos. Estamos dentro del mismo barco.



Esto es como Noruega, todos tenemos que remar para el mismo lado o saber remar porque todos estamos metidos en el mismo barco y lo de las huelgas no deja absolutamente nada. Un muchacho deportista que se para, no le va a beneficiar. Sobre todo sabiendo que no es la primera situación que el equipo ha pasado y siempre solventamos y esperamos que esta no sea la excepción.



Eso se les ha hablado a los muchachos y yo sé que ellos han comprendido y igualmente estamos con ellos ahí.





—¿Cómo es la relación en coordinación con el Inter San Carlos y la utilización del Carlos Ugalde?



