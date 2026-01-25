El campeón ya despertó: La Liga sacó su primer triunfo

Cuando parecía que el campeón seguía sin carburar apareció el joven Isaac Badilla para darle a la Liga su primer triunfo del torneo.

Los rojinegros se impusieron 1-0 a San Carlos en el estadio Morera Soto. El partido fue reñido, el equipo de Paté Centeno llegó a jugar de tú a tú y eso lo pagó caro al final.

Así es con la Liga de Óscar Ramírez si se perdona, luego de paga. En la acción antes del tanto manudo, el defensor norteño Jean Carlo Agüero por poco marca en el arco de Washington Ortega y tan solo unos segundos después estalló el Morera con el tanto de Badilla.

La acción fue al 90', luego de un gran servicio de Joel Campbell, que ahora luce el 10 en la camiseta eriza.

Lo había dicho el propio Ramírez, que conforme pasaran los minutos y los partidos su equipo se vería mejor y así fue, pese a tener un duro rival al frente.

Los reflectores se fueron sobre Badilla, quien marcó el tanto del triunfo, pero a nivel grupal el actual monarca estuvo aplicado en la marca y con mucho equilibrio.

Ahora, la Liga suma cinco puntos, con un balance de un triunfo, dos empates y una derrota.

Por su parte, Pate y compañía contabilizan seis unidades con dos triunfos y dos derrotas.