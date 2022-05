Douglas Sequeira: "Intentamos contener a la Liga, pero al final no nos alcanzó"

San Carlos no pudo sacar la tarea ante Alajuelense, sin embargo, su técnico Douglas Sequeira no tira la toalla y asegura que su equipo irá con todo por la clasificación ante el Sporting FC en la última fecha, aunque ya no dependan de sí mismos.

“Yo no voy a cambiar mi discurso y solo el más grande que es Dios sabe el resultado así que vamos a ver si al final no me alcanza voy a estar contento con lo que hice”, declaró.

A criterio de Sequeira, San Carlos realizó un gran partido, pero al final lo dejaron ir por situaciones de fútbol.

“Teníamos un partido controlado, tuvimos la oportunidad de adelantarnos y no se nos da. Analicé muy bien a Alajuelense, e intentamos contenerlo, pero al final no nos alcanzó”, mencionó.

El estratega además habló sobre el error administrativo que les podría negar la clasificación a semifinales.

Recordemos que los norteños tuvieron una alineación indebida de uno de sus asistentes en la fecha 10 ante Alajuelense y que, en caso de empate, automáticamente los perjudicaría.

“La experiencia está en no cometer errores administrativos, fue un golpe duro cuando pasó eso en la fecha 10, no lo podemos manejar ni controlar la situación”, expresó.

Finalmente, se refirió a que todavía falta una fecha por disputarse y todo puede suceder.

“Si pienso que Saprissa y Herediano están ya clasificados, le estoy faltando el respeto a Grecia y Pérez Zeledón. Todavía falta una fecha, vamos a ver qué pasa, lucharemos hasta el final”, concluyó.