Douglas Sequeira: "Es un marcador abultado para lo que nosotros presentamos"

Douglas Sequeira asegura que planteó el partido para que San Carlos llegará a pararse bien ante Saprissa en Tibás, pero al final la calidad individual de los morados terminó marcando la diferencia para el 3-0 final.

“No quiero que suene a excusa, pero la intención era sumar de tres, habíamos analizado bien a Saprissa, y queríamos jugar bien y en el primer tiempo lo hicimos

“Estamos conscientes de cuando uno juega con un equipo grande que es fuerte en casa, la calidad técnica se impone y al final eso pasó”, explicó Sequeira.

Lea también Deportivo Saprissa Saprissa firma su nombre en las semifinales con solvente triunfo ante San Carlos Los morados sellaron una victoria 3-0 ante los norteños y estarán en la lucha por el título.

Además, indicó que morirá con su estilo, aunque los resultados no le favorezcan.

“El fútbol usted puede hacer las cosas muy bien y perder y hacer las cosas muy mal y ganar, al final yo siento orgullo de los jugadores y que creen en lo que hacemos, veníamos con una seguidilla importante, pero la forma está por encima del resultado”, explicó.

Finalmente, indicó que no podía venir a defenderse al Ricardo Saprissa, pues no es su estilo.

“Hacer algo que no siento (venir a defender), no es parte mía y si no lo siento no puedo venir a hacer eso”, finalizó.