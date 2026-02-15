¡De locura! San Carlos venció a Guadalupe en partido de siete goles

San Carlos triunfó 3-4 ante Guadalupe en el Colleya Fonseca en un emocionante partido que tuvo de todo: buen fútbol, penales, polémica y muchos goles.

Gian Mauro Morera (15'), Elian Morales (18') y Kenneth Guzmán (45') concretaron para los de casa.

Por su parte, por el equipo dirigido por Walter Centeno marcaron Reggy Rivera (2'), Brian Martínez (42'), Christian Martínez (49') y Osvaldo Rojas (66').

El atacante norteño Martínez falló el penal al 45+7', cuando el juego estaba 2-2.

Los guadalupanos continúan en el último lugar en su lucha por el no descenso con 18 puntos, a tres unidades de Sporting, que jugará este domingo a las 6 p. m. ante Alajuelense en el Morera Soto.

Situación diferente viven los Toros del Norte que pelea los primeros puestos del Clausura al ser tercero con 12 puntos.

Aquí los goles del partido: