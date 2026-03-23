Centeno tras perder ante Saprissa: "Aún quedan 15 puntos y todo está abierto"

El técnico de San Carlos, Wálter Centeno, analizó la derrota 1-3 en casa ante Saprissa, en un duelo donde, pese al resultado adverso, destacó la actitud aunque ya sume cinco partidos sin victoria en el Clausura 2026.

Centeno reconoció que el trámite del encuentro fue competitivo, pero un momento puntual terminó marcando el rumbo del partido.

“Fue un partido disputado, recibimos un gol de la nada y nos golpeó”, señaló el estratega.

A pesar del revés, el técnico norteño valoró positivamente el desempeño colectivo, resaltando que el equipo se mantuvo fiel a la idea planteada.

“A pesar de la derrota salgo satisfecho con el trabajo del equipo, el plan se cumplió”, afirmó.

Paté también hizo énfasis en el carácter mostrado por sus jugadores, proyectando confianza de cara a lo que resta del torneo.

“El equipo ha sido valiente, este tipo de experiencias nos fortalecen para el futuro. Todavía quedan 15 puntos por disputar”, indicó.

En cuanto a la lucha por la clasificación, Centeno dejó claro que el panorama sigue abierto en la tabla.

“Todo está muy pegado, todos los resultados se pueden dar. El que tenga menos despistes será protagonista para meterse en semifinales”, comentó.

Finalmente, el timonel de San Carlos confía en que el parón competitivo será clave para recomponer el camino. “Confío que con este parón de 15 días el equipo pueda volver a levantar, ya lo hicimos anteriormente y sé que lo podemos volver a conseguir”, concluyó.



