Centeno sobre San Carlos: “Han interpretado bien qué se estaban jugando en este torneo”

El cambio de San Carlos entre el Apertura y el Clausura es más que evidente.

Dos datos lo dejan en claro. El semestre pasado, los Toros del Norte eran octavos tras siete fechas del certamen. En total sumaron 13 puntos. Este semestre, tras siete jornadas, los norteños son terceros, a tres puntos del líder Herediano y ya tienen 12 unidades, lo que los coloca al borde de superar lo hecho en el campeonato pasado.

Los pupilos de Walter Centeno vienen de una victoria muy valiosa. De visita ganaron 3-1 en la casa de Guadalupe, lo que los mantiene en la parte alta de la tabla, además de separarlos de los josefinos en la parte más baja de la acumulada.

“Así que rescatar el esfuerzo de los muchachos. Creo que en el segundo tiempo se tranquilizaron un poco, hicieron un poco el plan que traíamos”, explicó el timonel.

Para Centeno, lo visto en cancha y los resultados demuestran que el plantel tiene clara su realidad.

“Estoy mucho mejor que como estaba el torneo pasado. La verdad es que ha sido un repunte muy bueno de parte de los jugadores. Me parece que ellos han interpretado bien qué se estaban jugando en este torneo”, añadió.

Si bien es cierto, peleando arriba, los Toros del Norte se han separado del sótano, todavía no cantan victoria.

“Falta mucho torneo, faltan cosas por jugar todavía y lo importante es no claudicar, seguir trabajando, seguir mejorando. Siempre hay cosas que mejorar”, concluyó Centeno.