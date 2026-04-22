Cartaginés derrota a San Carlos y se consolida en zona de clasificación

Con su dosis de sufrimiento, Cartaginés se dejó tres puntos de oro ante San Carlos.

Con goles de Juan Gaete y Elián Lemuel Lanfranchi, los brumosos ganaron 2-1 a San Carlos y se consolidan en el grupo de los mejores cuatro del Clausura, acariciando las semifinales.

El descuento de los Toros del Norte fue obra de Jeikel Venegas, pero no fue suficiente y el resultado mantiene matemáticamente a Guadalupe en Primera División.

Otro damnificado de este triunfo es la Liga Deportiva Alajuelense, que, a falta de jugar el jueves, ve cómo su camino a semifinales se hace cada vez más sinuoso.

Para los dirigidos por Amarini Villatoro, las tres unidades les permiten cerrar en la fecha 18 sin depender de nadie para sellar su boleto a las semifinales.

Para la fecha 18, Cartaginés visita a Guadalupe y San Carlos recibe a Pérez Zeledón.