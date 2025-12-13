Bienvenido de nuevo a casa: Así presenta San Carlos su primer refuerzo

El atacante mexicano Brian Martínez regresa a San Carlos para el Clausura 2026 y se convierte en el primer refuerzo de cara al próximo torneo.

“Un regreso que ilusiona a la afición, porque vuelve un jugador querido por nuestra gente, que siempre defendió estos colores con entrega y carácter”, informó el club sancarleño.

Con Los Toros del Norte, Brian registró 21 goles.

Salidas.

El equipo del técnico Walter Centeno ya reportó cinco salidas del club.

Para el olvido.



La temporada de San Carlos fue terrible, pues sumaron apenas 13 puntos en 18 partidos.

El cuadro sancarleño tuvo un balance de tres victorias, cuatro empates y 11 derrotas.



De esta manera, San Carlos peleará por no descender el próximo semestre.