Así pide San Carlos ayuda a sus seguidores para competir en Primera División

La Asociación Deportiva San Carlos encara una situación complicada. La deuda que mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social ya le costó los primeros puntos del Apertura y podría impedirle jugar este fin de semana ante Saprissa.

Los Toros del Norte, mediante un video en redes sociales, le piden ayuda a sus aficionados para obtener los recursos necesarios.

“Hoy no juegan solo once en la cancha. Hoy jugamos todos”, detallaron los norteños.





Esto llega en un momento en que los jugadores Mario González y Preston Kilwien salieron de la institución, luego de que el fin de semana anterior no se jugara el partido ante Escorpiones por el tema de las licencias.