Árbitros mundialistas estarán en este partido el fin de semana

Los árbitros mundialistas Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora estarán en un partido crucial de la fecha 15 del Clausura.

Se trata del encuentro entre San Carlos y Guadalupe FC este domingo a las 6 p. m. en el estadio Carlos Ugalde.

Calderón estará en el VAR, mientras Mora será asistente.

Este encuentro es como una final prácticamente por el no descenso ya que hay una diferencia de seis puntos entre ambos clubes.

Tanto Calderón como Mora recién fueron oficializados como mundialistas este jueves.