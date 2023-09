Álvaro Saborío: "Soy adicto a la competición y este reto me gusta mucho"

“A mí me gusta competir, soy adicto a la competición y este reto me gusta mucho, le agradezco a la directiva por abrirme las puertas del club nuevamente y vengo a aportar este club

“Soy de la mentalidad de siempre hacer deporte y competir, todo este tiempo he hecho bicicleta y alguno que otro partido con amigos, así que me siento contento, no siento dolores. La bicicleta ayuda a fortalecer mis rodillas y eso fue una de las razones para mi regreso”, expresó el delantero.