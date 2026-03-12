Virus respiratorios ya cobran la vida de dos niños en este 2026

El Hospital Nacional de Niños (HNN) reporta las primeras dos muertes a causa de virus respiratorios en este 2026.

Se trata de un menor de 1 año, y un otro pequeño de menos de 10, quienes presentaban enfermedades de fondo. Según la doctora Lydiana Ávila, jefa de Medicina del centro médico, estas condiciones complicaron el estado de salud de los pacientes y murieron en enero y febrero, respectivamente.

"Por eso es importante cuidarlos (a los menores) con medidas como la vacunación y la lactancia materna", destacó la doctora.

Señales de alarma ﻿

La especialista le recordó a los padres de familia los síntomas que pueden ser una señal de alerta y que ameritan un traslado inmediato al centro médico:

​Tos continua.

Fiebre alta.

Dificultad respiratoria .

Esa sintomatología en menores de edad, sobre todo en recién nacidos, puede desencadenar complicaciones serias, por eso es vital buscar asistencia médica cuanto antes.

Aumento de casos

El centro médico pediátrico reporta un incremento de casos de virus respiratorios, luego del inicio del curso lectivo.

Este jueves, 60 menores se encontraban internados con complicaciones por una infección de este tipo, pero la semana inició con 70.

Según Ávila, el hospital cuenta con una dotación de 67 camas, y cuando la cifra de ingresos supera ese número, deben convertir otros espacios.

La vocera del HNN informó que actualmente el rinovirus, causante de la gripe, y la influenza son los dos agentes infecciosos que más casos producen.



