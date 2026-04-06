Viajeros reclaman problemas con citas para vacunarse contra fiebre amarilla

Un grupo de turistas reclama problemas en el sistema de gestión de citas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para vacunarse contra la fiebre amarilla.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, las dosis son obligatorias para salir del país con destino a Colombia, Perú, Brasil y todo el continente africano.

Karen Brenes, una de las costarricenses con boleto aéreo a Perú, aseguró a Telenoticias que ya cumplió más de 2 meses intentando sacar la citar para vacunarse.

"No lo hemos podido lograr por medio de la página que nos dieron (de la CCSS). Es imposible, insistimos todos los días, pero rechaza la opción. Tenemos que estar vacunados 10 días antes del viaje y no tenemos respuesta", indicó.

Brenes, junto con un grupo de costarricenses, tiene boleto para viajar el próximo 22 de abril, y uno de los requisitos impuestos por el Ministerio de Salud es tener la vacuna con 10 días de antelación; sin embargo, reclaman que tampoco han podido conseguir las dosis en las farmacias privadas.

"No hay, ni en clínicas privadas. No creo justo que tengamos que pagar una inyección que nos están obligando, pero uno haría el esfuerzo, solo que no hay del todo", aseguró Esteban Sandoval, otro de los ticos que tiene boleto para el 22 de abril.

La Cámara Costarricense de la Salud indicó a este medio que no se reporta desabasto en el sector privado, mientras que el Seguro Social no ha respondido sobre los posibles problemas que hay en el sistema de gestión de citas.

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