Vecinos de Aserrí reclaman falta de agua mientras enfrentan brotes de hepatitis A

Vecinos de Barrio Lourdes, en Aserrí, denuncian constantes y prolongadas suspensiones del servicio de agua potable mientras enfrentan casos de hepatitis A.

En la Escuela Sáurez afirman que, cuando restablecen el servicio, el líquido llega sucio, lo que podría estar detrás de los casos de esa enfermedad.

"El agua aquí es chocolate, hay que dejar correr el agua para que aclare. El agua se ve café y hasta con basura. Ya aquí a nivel de la comunidad hay cuatro casos de hepatitis", dijo Fanny Rodríguez, directora del centro educativo.

El Ministerio de Salud confirmó un brote de casos, tanto en Lourdes como en San Juan de Dios de Desamparados. En total se han detectado 13 personas enfermas; ninguna ha requerido hospitalización.

No obstante, los vecinos reclaman que no pueden lavarse constantemente las manos, como piden las autoridades médicas, porque en la mayor parte del día no tienen el suministro.

Ante las suspensiones de agua, la Municipalidad de Aserrí se encuentra haciendo la distribución de agua potable mediante un camión cisterna y un vehículo municipal.