Vea aquí cuánto cuesta una vacuna contra sarampión en farmacias privadas

La Cámara Costarricense de la Salud informó que esta semana llegará al país un lote de dosis desde Europa, que estará disponible en farmacias privadas a partir de la próxima semana.

El precio de la vacuna contra el sarampión en farmacias privadas oscilará entre los ₡17.000 y ₡20.000. La decisión de importar estas dosis se tomó ante la reaparición del virus en Costa Rica, con dos casos confirmados recientemente.

Según el esquema nacional de vacunación, la dosis contra el sarampión se aplica a los 15 meses y a los 4 años, y está disponible en los centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Además, actualmente se recomienda la aplicación a mayores de 15 años que viajen a países con brotes activos, como Estados Unidos, Canadá, México, Bolivia y Guatemala.

El Ministerio de Salud y la CCSS reiteran el llamado a la población para acudir a los establecimientos de salud y colocarse la vacuna, como medida preventiva ante el riesgo de contagio.



