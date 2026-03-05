Vacuna contra sarampión ya se aplica a mayores de 15 años que viajen fuera del país

El Ministerio de Salud confirmó que la vacuna contra el sarampión ya puede aplicarse a mayores de 15 años que tengan previsto salir del país.

Inicialmente, el fármaco estaba destinado únicamente a personas entre los 20 y 39 años. Sin embargo, el rango de edad se amplió para incluir a los adolescentes, por lo que ahora puede aplicarse a personas desde los 15 años, mientras que el límite máximo de 39 años se mantiene sin cambios.



Las autoridades indicaron que los interesados deben tener claro el destino al que viajarán, con el fin de determinar la necesidad de recibir la inmunización.

La vacuna se aplica en el centro de salud asignado a cada persona y, para recibirla, es necesario presentar los respectivos documentos que comprueben la salida de Costa Rica.



Según Salud, actualmente cuentan con cerca de 30.000 dosis disponibles para esta población.



Además, las autoridades dijeron que a partir de octubre toda la población podrá vacunarse contra el sarampión.



