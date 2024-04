Urólogo sobre cáncer de pene: “Suele ser una lesión que crece a lo largo de los años”

“No existe el diagnóstico preventivo, por así decirlo, o sea, no hay programas de detección temprana ni hay otro examen, es simplemente el ver la lesión y tener esa malicia y esa sospecha de que eso no está bien. Suele ser una lesión que crece a lo largo de los años, tiene un aspecto bastante feo carnoso y realmente si hay mucho tabú porque la gente lo esconde, le da temor o vergüenza consultar, o bien, muchas veces se piensa que es otra cosa y a veces no se le llega al diagnóstico de cáncer de primera entrada”, explicó Vargas.