Una persona muere cada 39 horas esperando cirugía en la CCSS

En los últimos tres años, 678 pacientes fallecieron mientras esperaban una cirugía en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) , lo que equivale a una muerte cada 39 horas .

Según datos oficiales, hasta marzo de este año 204.622 personas estaban en lista de espera para una operación, cifra que representa un aumento del 6% respecto a abril del año pasado, cuando se contabilizaban 191.472 pacientes.

Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en poder de Telenoticias, evidenció irregularidades en la gestión de las listas de espera. Entre ellas, que el 34% de los pacientes fallecidos entre abril de 2022 y abril de 2025 continuaron siendo catalogados como pendientes por seis meses o más después de su muerte, ocupando cupos en los hospitales.

La Contraloría emitió una serie de recomendaciones a la CCSS para corregir estas deficiencias, pero al cierre de edición la institución no había respondido cuáles medidas se han atendido ni las razones de las irregularidades detectadas.