UNA declara emergencia por aumento de crisis emocionales de estudiantes

La Universidad Nacional (UNA) enfrenta un preocupante incremento de casos de ansiedad, depresión, comportamientos suicidas y crisis emocionales entre su comunidad estudiantil.

Según datos oficiales, en el último año se reportaron tres fallecimientos asociados a estas causas. Además, en los últimos cinco años la institución ha registrado 280 reportes vinculados a comportamientos suicidas, siendo los estudiantes los más afectados.

Ante esta situación, las autoridades universitarias declararon una emergencia en salud mental y anunciaron la aplicación de medidas extraordinarias para acompañar y brindar apoyo a quienes enfrentan estos padecimientos.

La UNA subrayó la necesidad de fortalecer los programas de atención psicológica y de prevención, con el fin de reducir los riesgos y garantizar espacios seguros para la comunidad académica.